По итогам 2025 года Екатеринбург посетили больше 2 млн туристов

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2026. По итогам 2025 года Екатеринбург посетили 2,25 млн туристов. Об этом сообщил в День работников туристической сферы — 27 сентября — в своем официальном телеграм-канале глава города Алексей Орлов.

За первые шесть месяцев турпоток в Екатеринбург составил почти 1,2 млн человек, что на 15% превысило значение аналогичного периода прошлого года. «Сегодня отмечается Всемирный день туризма. Поздравляю с этим праздником работников туриндустрии, гидов, экскурсоводов, отельеров и всех любителей путешествий», — сказал глава города.

Этим летом — 27 июля — в Екатеринбурге началась рекламная кампания туристических возможностей города. Проект охватывает города Свердловской области, крупнейшие регионы России и в ближайшей перспективе распространится на зарубежные страны. Проект инициирован департаментом общественных связей горадминистрации и отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Социальную рекламу о Екатеринбурге разместили на медиа и цифровых экранах в Москве, Нижнем Новгороде и Калуге. В Свердловской области рекламные макеты появились в Первоуральске, Верхней Пышме и Сысерти. В Березовском информация интегрирована на официальный городской сайт.

Внутри Екатеринбурга кампания направлена на местных жителей и гостей города: макеты информируют о старте нового сезона фестиваля уличного искусства «Стенограффия», объекты которого стали неотъемлемой частью идентичности и бренда города.

Для внешней аудитории разработаны тематические макеты, подчеркивающие уникальность Екатеринбурга. Среди ключевых смыслов — культурный код: позиционирование города как столицы конструктивизма и стрит-арта, событийный туризм (приглашение на День города и сопутствующие фестивали) и семейный отдых (Екатеринбург представлен как гостеприимный город для путешествий с детьми).

Кампания носит системный характер, и в ближайших планах — расширение географии внутри России: социальная реклама появится в Санкт-Петербурге, Тюмени, Кургане и Ижевске. Кроме того, в августе макеты о столице Урала разместят в Китае и Белоруссии. Готовятся материалы, посвященные уральской кухне, вечерней и культурной жизни города.