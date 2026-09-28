Расходы компаний из-за проверок в 2025 году превысили 45,5 млрд рублей

УрБК, Москва, 28.09.2026. Расходы российских компаний из-за проверок со стороны контрольных органов составили 45,5 млрд руб. против 47 млрд руб. в 2023-м, то есть снизились на 3,1%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра стратегических разработок (ЦСР).

За два года структура расходов перевернулась. В 2023-м больше проигрывали от проверок некоммерческие организации — 26,9 млрд руб. против 20,1 млрд руб. у бизнеса. В 2025-м картина обратная: 29,3 млрд руб. пришлось на коммерческий сектор и 16,2 млрд руб. на некоммерческий. Причина, по оценке ЦСР, — в более резком сокращении числа проверок НКО.

Одна проверка при этом стала обходиться дороже: средняя стоимость выросла со 199 тыс. руб. в 2023 году до 231 тыс. руб. в 2025-м (ЦСР получает этот показатель, деля общие издержки на число проверок). В центре подчеркивают, что удорожание носит исключительно макроэкономический характер: за период зарплаты сотрудников, вовлеченных в сопровождение контрольных мероприятий, выросли в среднем на 36%, стоимость консалтинговых услуг — на 16,3%. Административная нагрузка тем временем снижалась: количество проверок упало на 17%, со 236 тыс. до 196 тыс. Именно поэтому итоговый рост средней цены проверки оказался умеренным — 16%.

Отдельно ЦСР оценил эффект от «цифрового» досудебного обжалования результатов проверок — возможности оспорить их без суда, через портал «Госуслуги». Этот механизм обходится бизнесу в шесть-семь раз дешевле судебного урегулирования споров, подсчитали эксперты. Накопленным итогом за 2023–2025 годы экономия для проверяемых лиц составила 2,4 млрд руб.: в 2025 году потенциальные судебные издержки могли превысить 1 млрд руб., тогда как фактически на обжалование ушло 183 млн руб.