ГлавнаяНовости
Сегодня13:15

Более 170 школьников были посвящены в инженеры в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2026. Более 170 учеников инженерных классов ЕВРАЗа из восьми школ Нижнего Тагила и Качканара приняли участие в посвящении в инженеры, которое прошло в Нижнетагильском технологическом институте УрФУ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Мероприятие было направлено на знакомство школьников с вузом, погружение в профессиональную среду и карьерными возможностями.

Для участников организовали программу из 10 тематических станций. Школьники собирали программируемых роботов, участвовали в квизе по истории уральской промышленности, решали логические головоломки, проходили полосу препятствий и собирали пазлы с изображением объектов ЕВРАЗ НТМК и НТИ УрФУ.

Руководители ЕВРАЗа вручили благодарственные письма директорам школ и классным руководителям, а также корпоративные стипендии лучшим ученикам.

«Нам важно, чтобы молодые ребята выбирали инженерные профессии осознанно, понимая, чем они будут заниматься. Именно на это нацелены наши образовательные проекты. Школьники получают глубокие знания, знакомятся с реальным производством и после вуза выходят на работу подготовленными специалистами. А главное, они видят, что и в родном городе можно получить качественное образование и построить карьеру», — отметила заместитель директора по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Юлия Ефименко.

Проект «Инженерные классы ЕВРАЗа» реализуется совместно с Нижнетагильским институтом УрФУ с 2023 года. За это время компания направила на его развитие порядка 65 млн руб.

Учебный план разрабатывают преподаватели вуза и эксперты предприятия. Школьники получают углубленную подготовку по физике, математике, черчению и технологии. Успешные выпускники могут продолжить обучение по программе высшего образования «Инженерные решения для современного производства».

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
03 февраля 202613:20

ЕВРАЗ и НТИ УрФУ провели вторую ежегодную «Битву роботов»

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2026. В Нижнем Тагиле (Свердловская область) прошло инженерное шоу «Битва роботов». Мероприятие проводится второй год при поддержке компании «ЕВРАЗ» и Нижнетагильского технологического института Уральского федерального университета (НТИ УрФУ) и является частью их совместной образовательной программы «Инженерный бакалавриат ЕВРАЗа», сообщает пресс-служба предприятия. В соревнованиях приняли участие восемь команд. В рамках учебного курса «Разработка и создание роботизированного устройства» студенты создавали роботизированные механизмы. Работы выполнялись в лабораториях
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
02 декабря 202513:20

ЕВРАЗ запустил Неделю профориентации в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2025. В Нижнетагильском технологическом институте УрФУ стартовала «Неделя ЕВРАЗа», масштабный профориентационный проект, нацеленный на популяризацию инженерных профессий и знакомство школьников, студентов и их родителей с инженерными практиками и карьерными перспективами компании, сообщает пресс-служба предприятия. Мероприятие реализуется в рамках долгосрочного партнерства между предприятием и вузом для подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей. Программа включает лекции, практические тренинги и лабораторные мастер-классы, разработанные инженерами
02 сентября 202513:20

ЕВРАЗ направил более 90 млн рублей уральским учебным заведениям

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. Учебные заведения в Нижнем Тагиле и Качканаре получили от ЕВРАЗа более 90 млн рублей. Об этом пишет управление по связям с общественностью РЦКО «Урал» ЕВРАЗ. Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа В частности, в Нижнетагильском технологическом институте было отремонтировано 13 аудиторий и зона отдыха. В Центре образования № 1 Нижнего Тагила открыли новый профориентационный класс. Были приобретены лабораторные комплексы для занятий по физике, демо-наборы для демонстрации различных физических явлений: волновых явлений, магнитного поля
02 сентября 202413:20

При поддержке ЕВРАЗа в школах Нижнего Тагила, Качканара и Новокузнецка со 2 сентября открываются инженерные классы

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. В школах Нижнего Тагила, Качканара и Новокузнецка со 2 сентября открываются инженерные классы. При поддержке ЕВРАЗа школьники специализированных классов будут углубленно изучать профильные технические предметы и знакомиться с профессиями на производстве, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга. Так, инженерные классы появятся в школах Нижнего Тагила № 45, 49, 81, 100; в центре образования № 1 и в качканарской школе № 7. Всего в них будет учиться 120 детей. В Новокузнецке профильные классы откроются в школах №
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
03 сентября 202613:20

ЕВРАЗ инвестировал 5,4 млн рублей в новую лабораторию НТИ УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2026. Новый лабораторный комплекс для практических занятий по теплотехнике и гидравлике начал работу в Нижнетагильском технологическом институте УрФУ. Проект реализован при поддержке ЕВРАЗа, инвестиции компании в обновление материально-технической базы составили 5,4 млн руб., сообщили в пресс-службе компании. Лаборатория оборудована стендами для занятий по термодинамике и технической термогазодинамике, установками для изучения механики жидкости, газовых процессов и основ теплообмена. Новое оборудование позволяет проводить исследовательские работы по ключевым