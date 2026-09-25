Более 170 школьников были посвящены в инженеры в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2026. Более 170 учеников инженерных классов ЕВРАЗа из восьми школ Нижнего Тагила и Качканара приняли участие в посвящении в инженеры, которое прошло в Нижнетагильском технологическом институте УрФУ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



Мероприятие было направлено на знакомство школьников с вузом, погружение в профессиональную среду и карьерными возможностями.



Для участников организовали программу из 10 тематических станций. Школьники собирали программируемых роботов, участвовали в квизе по истории уральской промышленности, решали логические головоломки, проходили полосу препятствий и собирали пазлы с изображением объектов ЕВРАЗ НТМК и НТИ УрФУ.



Руководители ЕВРАЗа вручили благодарственные письма директорам школ и классным руководителям, а также корпоративные стипендии лучшим ученикам.



«Нам важно, чтобы молодые ребята выбирали инженерные профессии осознанно, понимая, чем они будут заниматься. Именно на это нацелены наши образовательные проекты. Школьники получают глубокие знания, знакомятся с реальным производством и после вуза выходят на работу подготовленными специалистами. А главное, они видят, что и в родном городе можно получить качественное образование и построить карьеру», — отметила заместитель директора по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Юлия Ефименко.



Проект «Инженерные классы ЕВРАЗа» реализуется совместно с Нижнетагильским институтом УрФУ с 2023 года. За это время компания направила на его развитие порядка 65 млн руб.



Учебный план разрабатывают преподаватели вуза и эксперты предприятия. Школьники получают углубленную подготовку по физике, математике, черчению и технологии. Успешные выпускники могут продолжить обучение по программе высшего образования «Инженерные решения для современного производства».