В России растет число дел о банкротстве строительных компаний

В России растет число микрофинансовых организаций

УрБК, Москва, 14.08.2026. Количество микрофинансовых организаций (МФО) в России выросло впервые за пять лет: на начало августа 2026 года их число превысило 800 компаний, пишут РИА Новости, со ссылкой на сервисе «Контур.Фокус». «Число МФО в России выросло впервые с момента начала наблюдения, с 2022 года. На 1 августа 2026 года в России работало 803 компании, основным ОКВЭД которых был указан «Микрофинансовая деятельность». Это на 8,4% больше, чем на аналогичную дату 2025 года», - рассказали в сервисе. Динамика показателя следующая: на 1 августа 2022 года в стране работало 811 компаний с таким