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В России растет число дел о банкротстве строительных компаний
УрБК, Москва, 25.09.2026. В России растет число дел о банкротстве строительных компаний — к началу сентября их число достигло 1 тыс. 454 с июньских 1089 случаев. Об этом говорится в исследовании «Контур.Фокус» на основе данных по ОКВЭД, пишут «Известия».
Как пояснили аналитики, в основном речь идет о региональных строительных компаниях. Так, в Казани банкротом была признана «Строительная компания «Ак Барс», в Челябинске — специализированный застройщик (СЗ) «Высота», в Сургуте — СЗ «Салаир», в Перми — «Звезда-2013», в Красноярске — КДСК, в Новосибирске — «Авангардстрой» и другие компании.
Ранее глава ведомства Ирек Файзуллин заявил, что министерство фиксирует трудности с выполнением планов по вводу жилья в некоторых регионах. Об этом свидетельствуют и данные «Движения.ру» — по итогам июля в среднем по стране продано лишь 55% квартир в тех домах, которые планируется сдать до конца текущего года, Самая неблагоприятная ситуация сложилась в Краснодаре. Там в новостройках высокой степени готовности продано лишь 34% квартир. В Челябинске этот показатель составляет 37%, в Омске — 43%, в Воронеже — 46%. Лучше всего дела с распроданностью обстоят в Москве — 70%, Ростове-на-Дону — 63%, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Перми — по 62%.
Как пояснили аналитики, в основном речь идет о региональных строительных компаниях. Так, в Казани банкротом была признана «Строительная компания «Ак Барс», в Челябинске — специализированный застройщик (СЗ) «Высота», в Сургуте — СЗ «Салаир», в Перми — «Звезда-2013», в Красноярске — КДСК, в Новосибирске — «Авангардстрой» и другие компании.
Ранее глава ведомства Ирек Файзуллин заявил, что министерство фиксирует трудности с выполнением планов по вводу жилья в некоторых регионах. Об этом свидетельствуют и данные «Движения.ру» — по итогам июля в среднем по стране продано лишь 55% квартир в тех домах, которые планируется сдать до конца текущего года, Самая неблагоприятная ситуация сложилась в Краснодаре. Там в новостройках высокой степени готовности продано лишь 34% квартир. В Челябинске этот показатель составляет 37%, в Омске — 43%, в Воронеже — 46%. Лучше всего дела с распроданностью обстоят в Москве — 70%, Ростове-на-Дону — 63%, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Перми — по 62%.