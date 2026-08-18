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Процент распроданности жилья в России упал до рекордно низкого уровня

УрБК, Москва, 18.08.2026. Процент распроданности жилья в России упал до рекордно низкого уровня. По итогам июля в среднем по стране продано лишь 55% квартир в тех домах, которые планируется сдать до конца текущего года, пишут «Известия» со ссылкой на исследование проекта о недвижимости «Движение». 

Самая неблагоприятная ситуация сложилась в Краснодаре. Там в новостройках высокой степени готовности продано лишь 34% квартир. В Челябинске этот показатель составляет 37%, в Омске — 43%, в Воронеже — 46%. Лучше всего дела с распроданностью обстоят в Москве — 70%, Ростове-на-Дону — 63%, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Перми — по 62%.

Несмотря на эти цифры, девелоперы продолжают наращивать площадь строительства. В середине лета она превысила отметку 120,2 млн кв. м. Если рост продолжится, то осенью объем текущего строительства достигнет максимума за всю историю наблюдений — более 121 млн кв. м, прогнозируют авторы исследования.

Эксперты объясняют, что многие девелоперы, запуская новые проекты, перекладывают на них убытки текущих строек. Это может привести к банкротству ряда локальных игроков, но в целом отрасль способна выйти из кризиса. В тех регионах, где перепроизводство очень большое, темпы стройки уже сокращаются, а в следующем году этот показатель снизится и в целом по стране, прогнозируют эксперты.

По данным мониторинга BnMap.pro на 8 августа текущего года, лидировал по нераспроданности жилья Екатеринбург, где расчетный срок реализации проектных остатков превышает три года.

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