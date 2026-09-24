ЦБ планирует сделать основным критерием кредитоспособности заемщиков официальный доход

УрБК, Москва, 24.09.2026. Банк России планирует перейти к использованию официального дохода как основного критерия кредитоспособности заемщиков. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на ХХІІI Международном банковском форуме.

Она отметила, что нововведение может быть воспринято многими банками как ужесточение требований. «Мы готовимся к этому, время есть для того, чтобы подготовиться. Но плюс будет от того, что это будут единообразные подходы и будет учет не серых, более стабильных источников доходов при оценке кредитоспособности», — цитирует ТАСС Э. Набиуллину.

Переход к новой системе оценки планируется с середины 2027 года.