ГлавнаяНовости
Вчера14:08

Минфин предложил ввести прогрессивную шкалу НДФЛ на «пассивные» доходы

УрБК, Москва, 24.09.2026. Минфин РФ предложил включить проценты по банковским вкладам в основную налоговую базу по НДФЛ, которая облагается по прогрессивным ставкам от 13% до 22%. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В целях унификации уровня налогообложения доходов граждан по ставкам 13-22% в основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить «пассивные» доходы - по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения. Сейчас «пассивные» доходы облагаются по ставкам 13-15%», — говорится в сообщении.

Таким образом, ставка налога на доходы от процентов по вкладам будет зависеть от совокупного размера дохода гражданина. При этом поправки не затронут действующую преференцию для малых вкладов — не облагаемый налогом порог до 1 млн руб.

Изменения также не распространятся на доходы участников СВО. По оценке Минфина, предлагаемая унификация затронет не более 6% населения, имеющего налогооблагаемые доходы, или около 4 млн граждан.

В ведомстве отметили, что при новой системе ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. «Это в большей степени соответствует целеполаганию введения прогрессивной шкалы НДФЛ», — говорится в сообщении.

Закон о прогрессивной шкале НДФЛ вступил в силу с 1 января 2025 года. Для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка составляет 13%, от 2,4 млн до 5 млн руб. — 15%, от 5 млн до 20 млн руб. — 18%, от 20 млн до 50 млн руб. — 20%, свыше 50 млн руб. — 22%. Повышенная ставка применяется только к сумме превышения соответствующего порога.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
02 декабря 202415:52

Марина Рябова: Часть граждан по-прежнему платят налоги в самый последний момент

На вопросы журналистов ответила заместитель руководителя Управления ФНС России по Свердловской области Марина Рябова. — Марина Анатольевна, 2 декабря истекает срок оплаты имущественных налогов, включенных в налоговые уведомления за 2023 год. Сколько налоговых уведомлений выслано? На какие суммы? — В сентябре и октябре текущего года мы рассылали налоговые уведомления. Основной способ — это интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика», который расположен на сайте ФНС России. Мы наблюдаем положительную динамику. Гораздо больше стало пользователей этого сервиса. Тем, кто им не пользуется,
04 июня 202415:52

РСПП предложил убрать ставку НДФЛ в 22%

УрБК, Москва, 04.06.2024. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает ограничить прогрессивную шкалу НДФЛ 18%, а не 22%, как указано в пакете налоговых поправок Минфина. Об этом заявил глава РСПП Александр Шохин в интервью РБК. Ранее УрБК писал о том, что Минфин разработал ряд законопроектов, содержащих поправки в закон о бюджете, Налоговый и Бюджетный кодексы. В частности, речь идет о введении прогрессивной шкалы НДФЛ для тех, чей годовой доход превышает 2,4 млн руб. (около 2 млн россиян из 146,2 млн человек). Так, налогоплательщики с доходом в диапазоне 2,4-5 млн