Минфин предложил ввести прогрессивную шкалу НДФЛ на «пассивные» доходы

УрБК, Москва, 24.09.2026. Минфин РФ предложил включить проценты по банковским вкладам в основную налоговую базу по НДФЛ, которая облагается по прогрессивным ставкам от 13% до 22%. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В целях унификации уровня налогообложения доходов граждан по ставкам 13-22% в основную налоговую базу по НДФЛ предлагается включить «пассивные» доходы - по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения. Сейчас «пассивные» доходы облагаются по ставкам 13-15%», — говорится в сообщении.

Таким образом, ставка налога на доходы от процентов по вкладам будет зависеть от совокупного размера дохода гражданина. При этом поправки не затронут действующую преференцию для малых вкладов — не облагаемый налогом порог до 1 млн руб.

Изменения также не распространятся на доходы участников СВО. По оценке Минфина, предлагаемая унификация затронет не более 6% населения, имеющего налогооблагаемые доходы, или около 4 млн граждан.

В ведомстве отметили, что при новой системе ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения. «Это в большей степени соответствует целеполаганию введения прогрессивной шкалы НДФЛ», — говорится в сообщении.

Закон о прогрессивной шкале НДФЛ вступил в силу с 1 января 2025 года. Для доходов до 2,4 млн руб. в год ставка составляет 13%, от 2,4 млн до 5 млн руб. — 15%, от 5 млн до 20 млн руб. — 18%, от 20 млн до 50 млн руб. — 20%, свыше 50 млн руб. — 22%. Повышенная ставка применяется только к сумме превышения соответствующего порога.