В Екатеринбурге осужден замдиректора спортивного центра за хищение 3,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2026. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновным заместителя директора ГАУ СО «Центр подготовки спортивных сборных команд Свердловской области по командным игровым видам спорта» в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В объеденной пресс-службе судов региона сообщили, что обвиняемый с 2021 по 2024 год похищал бюджетные средства, выделенные в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Он заключал с Фондом поддержки спорта высших достижений Свердловской области договоры о предоставлении целевых денежных средств, однако изначально не намеревался их исполнять. Для видимости мужчина оформлял фиктивные договоры поставки спортивного питания с подконтрольным ему индивидуальным предпринимателем. На основании этих документов деньги переводились на счет ИП, после чего он распоряжался ими в своих интересах.

Чтобы скрыть и продолжить хищение, обвиняемый предоставлял в фонд подложные отчеты об исполнении условий договоров. В апреле 2024 года он таким же образом перевел на счет подконтрольного ИП более 195 тыс. руб. Общая сумма похищенного составила 3,5 млн руб.

Мужчина полностью признал вину и на стадии предварительного расследования заключил соглашение со следствием о сотрудничестве. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, со штрафом в размере 450 тыс. руб. Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе.