В Екатеринбурге открылась выставка к 300-летию Верх-Исетского завода

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2026. Выставка «ВИЗ. Вода зовет город», посвященная 300-летию основания Верх-Исетского завода и 100-летию образования Верх-Исетского района, открылась в Екатеринбурге в Ельцин Центре. Экспозиция знакомит посетителей с историей территории от основания завода в 1726 году до конца XX века, сообщили организаторы.

На выставке представлены фотографии, документы и артефакты, рассказывающие об истории Верх-Исетского завода и района. Отдельное внимание уделено революциям и войнам, послевоенному восстановлению и развитию производства, в том числе — запуску цеха холодной прокатки в 1973 году. В его запуске принимал участие будущий первый президент России Борис Ельцин, который в то время возглавлял отдел строительства Свердловского обкома КПСС.

Центральным образом экспозиции стала вода. Река используется как хронологическая линия, вдоль которой рассказывается о формировании поселка вокруг завода и его превращении в один из районов Екатеринбурга. Отдельное место занимает Верх-Исетский пруд, который исторически был связан с развитием города и сегодня отделяет плотную городскую застройку от природного пространства.

Выставка подготовлена Ельцин Центром совместно с издательским домом «Коммерсантъ-Урал». В рамках экспозиции представлен альбом «ВИЗ-300. За веком век» на 200 страницах. В издании собраны фотографии, документы и газетные вырезки, посвященные истории Верх-Исетского поселения и района, а также его современности.

Выставка будет работать до 8 ноября в фойе кинозала Ельцин Центра. Вход свободный.

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