В Свердловской области назначен новый заместитель министра социальной политики

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил заместителем министра социальной политики Свердловской области Максима Федорова, сообщает департамент информполитики региона.

М. Федоров приступит к исполнению обязанностей заместителя министра социальной политики Свердловской области с 29 сентября. Михаил Федоров родился в Верхнесалдинском районе, окончил УПИ по специальности «Радиотехника, инженер». С 2015 года работал в областном информационно-расчетном центре, который возглавил в 2021 году.

С июня 2012 года должность замминистра социальной политики Свердловской области занимал Андрей Злоказов.