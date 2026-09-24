ЦБ выпустит рекомендации банкам по усилению контроля за наличными у клиентов

УрБК, Москва, 24.09.2026. Банк России выпустит рекомендации банкам по усилению контроля за наличными денежными средствами клиентов. Об этом сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля на XXIII Международном банковском форуме.

«В тех сегментах бизнеса, где используется большой объем наличных, комплаенс должен быть усиленным, поскольку очевидно, что теневой бизнес использует наличные как один из способов обхода контрольных процедур. И здесь основной риск состоит в использовании кредитных организаций в легализации наличных денежных средств неустановленного происхождения», — цитирует ТАСС представителя Банка России.

При этом Шабля подчеркнул, что регулятор не выступает против наличных как таковых.

«Мы против исключительно оборота наличных денежных средств неустановленного происхождения, поэтому мы банки ориентируем и издаем рекомендации. Скоро будет еще одна новая рекомендация, очень большая и подробная. Призываем банки не формально проверять источники происхождения финансового положения, а проверять содержательно и не допускать легализации денежных средств», — добавил он.