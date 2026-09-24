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В России сокращается число автодилерских компаний

УрБК, Москва, 24.09.2026. В России сокращается число автодилерских компаний. За восемь месяцев ликвидировали более 1,7 тыс. фирм и индивидуальных предпринимателей (ИП), об этом пишут «Известия». 

В статистику вошли и предприниматели, которые работали без шоурумов. За тот же период зарегистрировали 1,2 тыс. новых участников рынка. К 1 сентября в стране осталось 16,6 тыс. официальных продавцов авто. Количество автодилеров с начала года уменьшилось почти на 3%.

Эксперты связывают закрытия с дорогими кредитами и слабым спросом. После 2022 года китайские марки быстро расширяли дилерские сети. Избыток торговых точек усилил конкуренцию между продавцами. Эксперты допускают дальнейшее укрупнение дилерского бизнеса. Количество автосалонов при этом может сохраниться или вырасти.

По данным «Автостата», продажи новых легковых автомобилей в России в августе 2026 года снизились на 6,5% по сравнению с августом прошлого года, до 114,3 тыс. машин. 

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