Продажи новых легковых автомобилей в России в августе снизились на 6,5%

УрБК, Москва, 04.09.2026. Продажи новых легковых автомобилей в России в августе 2026 года снизились на 6,5% по сравнению с августом прошлого года, до 114,3 тыс. машин. Это следует из расчетов «Автостата» на основе данных АО «ППК» с учетом собственной сегментации, пишет «Коммерсантъ».

Снижение продаж на авторынке зафиксировано впервые с января. По сравнению с июлем реализация новых легковых автомобилей в августе сократилась на 6,4%.

В «Автостате» отмечают, что одним из факторов снижения стал эффект высокой базы прошлого года, когда на рынке наблюдался ажиотажный спрос на фоне корректировки утилизационного сбора.

Лидером российского рынка в августе остается Lada. Продажи автомобилей этой марки снизились на 2%, до 27,1 тыс. машин. На втором месте Haval — продажи сократились на 9,2%, до 14,6 тыс. автомобилей. Третью позицию занял новый бренд Tenet с результатом 12,2 тыс. машин.

Далее в рейтинге находятся Geely и Changan. Продажи Geely снизились на 24,5%, до 6,6 тыс. автомобилей, Changan — на 14,3%, до 6 тыс. Самыми продаваемыми моделями в августе стали Lada Granta, HavalJolion и Tenet T7.

За январь–август 2026 года продажи новых легковых автомобилей выросли на 9,3% год к году, до 845 тыс. машин.

Главный редактор журнала «За рулем» М. Кадаков прогнозирует, что по итогам 2026 года российский авторынок, вероятно, останется на уровне 2025 года. По данным «Автостата», в прошлом году в России было продано 1,32 млн новых легковых автомобилей.