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Вчера16:51

В России вводят дополнительные меры борьбы с дебоширами в самолетах

УрБК, Москва, 23.09.2026. Правительство РФ поддержало законопроект о дополнительных мерах по противодействию противоправному поведению на борту воздушных судов, однако настаивает на его существенной доработке. В частности, кабмин предлагает обязать авиаперевозчиков на обмениваться информацией о нарушителях. Об этом сообщает «Интерфакс». 

Для реализации этой инициативы Минтрансу России планируется делегировать полномочия по утверждению единого порядка ведения реестров и форматов передачи сведений между компаниями. Согласно позиции правительства, соответствующий регламент должен предусматривать обмен персональными данными нарушителей без необходимости получения их согласия, а также четко определять состав информации, сроки, способы ее обработки и правила хранения.

Помимо этого, документ предполагает внесение поправок в статью 107(1) Воздушного кодекса РФ для уточнения оснований отказа в заключении договора перевозки с неблагонадежными пассажирами. Инициатива также направлена на расширение перечня правонарушений, при совершении которых авиакомпания получает право в одностороннем порядке расторгнуть договор.

Авторы законопроекта предлагают наделить перевозчиков возможностью включать в ограничительные списки лиц, освобожденных от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Кроме того, планируется ужесточить механизм запрета на полеты для граждан, повторно совершивших деструктивные действия на борту воздушного судна.

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