В Свердловской области экс-сотрудник авиаремонтного завода осужден за мошенничество при поставках запчастей

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2026. Сысертский районный суд Свердловской области приговорил к лишению свободы экс-начальника отдела материально-технического обеспечения завода по ремонту авиационной техники. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных 159 УК России «Мошенничество».

В пресс-службе Управления федеральной службы безопасности (УФСБ) России по центральному военному округу сообщили, что осужденный, используя служебное положение, заключал договоры со сторонними организациями на поставку запасных частей для ремонта авиационных двигателей.

По документам предприятию должны были поставляться новые комплектующие, соответствующие законодательству и техтребованиям к договорам, но поступали фальсифицированные детали, в том числе лопатки турбины и кольца для авиационных двигателей Д-36 и Д-136. В результате этих махинаций ущерб предприятию составил более 8,6 млн руб.

«Мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Суд также постановил взыскать с осужденного и ранее привлеченных к уголовной ответственности его соучастников причиненный предприятию материальный ущерб», — сообщили в пресс-службе.