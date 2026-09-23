Ипотечная задолженность россиян продолжает расти

УрБК, Москва, 23.09.2026. В августе 2026 года задолженность россиян по ипотеке увеличилась на 0,5%, что сопоставимо со среднемесячными значениями февраля-июля. Об этом говорится в материалах Центробанка.

Объем выдач ипотеки в августе незначительно вырос на 5%, до 381 млрд руб. Доля льготных программ в выдачах составила 56% (214 млрд руб.), из них по семейной ипотеке предоставлено 182 млрд руб., что на 18% обгоняет июльский показатель. При этом по рыночной ипотеке в августе выдано 167 млрд руб. после 175 млрд руб. в июле.

«Динамику сегмента сдерживают высокие ставки: по выданным за август рыночным кредитам средняя ставка по-прежнему была около 18% годовых», — говорится в материалах.