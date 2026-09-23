Дефицит федерального бюджета превысил годовой план в полтора раза

УрБК, Москва, 23.09.2026. Дефицит федерального бюджета России по итогам первого полугодия 2026 года составил 5,8 трлн руб. Этот показатель в 1,5 раза превышает запланированный на весь год уровень в 3,7 трлн руб. (1,6% ВВП). Об этом говорится в материалах Счетной палаты России.

За шесть месяцев доходы казны достигли 18,5 трлн руб., что составляет 45,9% от прогнозируемого объема. Нефтегазовые поступления при этом сформировали 3,5 трлн руб., а ненефтегазовые — 14,9 трлн руб.

Аудиторы прогнозируют, что по итогам текущего года общие доходы бюджета достигнут 38,7 трлн руб., что на 3,9% меньше утвержденного плана. Счетная палата также фиксирует отставание поступлений по утилизационному сбору, доходам от управления средствами Фонда национального благосостояния и дивидендам, хотя прогноз по налогу на прибыль организаций, а также таможенным и экологическим сборам был перевыполнен.

Расходная часть бюджета за январь–июнь составила 24,4 трлн руб. (54,1% от показателя сводной росписи с изменениями). Наиболее значительный рост зафиксирован в статьях расходов на государственные закупки, которые достигли 7,5 трлн руб., а также на капитальное строительство и приобретение имущества (0,7 трлн руб.). Для покрытия образовавшегося разрыва источники внутреннего финансирования были исполнены на уровне 6,1 трлн руб., что в 1,4 раза превышает годовой ориентир. Чистый объем привлеченных средств через размещение облигаций федерального займа составил 2,3 трлн руб., или 55,9% от годового плана.