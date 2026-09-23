Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил лидерство Свердловской области в стране по ипотечному кредитованию

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2026. Свердловская область вошла в число российских регионов с наиболее высоким спросом на льготные ипотечные программы. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

По его данным, с 2018 года жители региона оформили более 162 тыс. льготных ипотечных кредитов на общую сумму 642,2 млрд руб. по программам с господдержкой, оператором которых выступает ДОМ.РФ.

С 2018 года на льготные программы пришлось более половины общего объема ипотечного кредитования в Свердловской области. В 2025 году их доля в денежном выражении достигла 76,9%.

«Комфортные жилищные условия имеют ключевое значение для благополучия граждан и устойчивого развития страны. Именно поэтому государство реализует комплекс мер поддержки, включая льготные ипотечные программы и выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей. Благодаря принятым мерам на сегодня более 5 миллионов семей улучшили свои жилищные условия», - отметил М. Хуснуллин.

Наиболее востребованной программой в Свердловской области стала «Семейная ипотека». С момента ее запуска в 2018 году жители региона оформили 86,4 тыс. кредитов на 373,75 млрд руб. На программу пришлось более 58% всех средств, предоставленных жителям региона по льготным ипотечным программам ДОМ.РФ. Еще 5,6 тыс. кредитов на общую сумму 38,5 млрд руб. были выданы по программе «ИТ-ипотека».

Губернатор Свердловской области Денис Паслер уделяет особое внимание поддержке семей в решении жилищного вопроса. Обеспечение доступности жилья стало одним из направлений демографической доктрины региона, которую глава области представил в конце августа.

В целом по России благодаря программам, оператором которых выступает ДОМ.РФ, жилищные условия улучшили более 5 млн семей. Из них свыше 2 млн воспользовались семейной ипотекой, более 1 млн многодетных семей получили выплаты на погашение ипотечных кредитов.