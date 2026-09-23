В Нижнем Тагиле возбудили дело после схода семи вагонов, ущерб превысил 1,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2026. Уголовное дело возбудили после схода семи вагонов на железнодорожном пути необщего пользования в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, 7 мая при движении маневрового состава локомотивом вперед произошел сход семи вагонов. В результате собственнику причинен ущерб на сумму свыше 1,9 млн руб.

Транспортная прокуратура установила, что причиной происшествия стало нарушение работниками предприятия правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Материалы проверки были направлены в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.