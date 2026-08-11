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11 августа 202611:51

Уголовное дело возбудили после схода трех вагонов в Качканаре

УрБК, Качканар, 11.08.2026. Уголовное дело возбуждено после схода трех вагонов с рельсов при движении тепловоза с 12 вагонами на железнодорожном переезде необщего пользования в Качканаре Свердловской области. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, в результате происшествия собственнику причинен ущерб на сумму более 2,1 млн руб. Транспортная прокуратура установила, что причиной происшествия стало нарушение работниками правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).Ход и результаты расследования находятся на контроле транспортной прокуратуры.

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