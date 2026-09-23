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В Свердловской области вырос объем ипотечного кредитования в августе

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2026. В августе 2026 года жители Свердловской области оформили ипотечных кредитов на 13,90 млрд руб. — это на 20% больше, чем в июле. Всего за месяц банки выдали 3,71 тыс. займов, что на 11% превышает показатель предыдущего месяца, об этом свидетельствуют данные Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

Средний чек ипотечного кредита в Свердловской области составил 3,75 млн руб., что ниже среднероссийского показателя в 4,21 млн руб. Средний срок займа в регионе — 20 лет 1 месяц (241 месяц). По объему ипотечных выдач регион занял четвертое место в общероссийском рейтинге.

В соседней Челябинской области банки в августе выдали 2,34 тыс. ипотек на 8,00 млрд руб. — количество выросло на 2%, объем на 5% к июлю. Средний чек составил 3,42 млн руб., средний срок — 19 лет 7 месяцев (235 месяцев). По объему выдач регион занимает 12-е место в стране.

В Тюменской области объем ипотечного кредитования в августе составил 5,55 млрд руб. при 1,39 тыс. выданных кредитов — по сравнению с июлем количество не изменилось, а объем вырос на 6%. Средний чек в регионе достиг 3,98 млн руб., средний срок — 22 года 1 месяц (265 месяцев). С такими результатами Тюмень заняла 19 место в рейтинге.

В целом по стране в августе банки выдали 94,59 тыс. ипотек — на 4% больше, чем в июле (91,07 тыс.), и на 5% больше, чем в августе 2025 года (90,47 тыс.). Общий объем ипотечного кредитования в стране составил 397,82 млрд руб. — на 9% выше июльского показателя (363,95 млрд руб.), но практически на уровне августа прошлого года (397,41 млрд руб.).

В первой пятерке регионов-лидеров по итогам августа также оказалась Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.

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