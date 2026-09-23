ФАС предложила учесть в НВВ электросетевых компаний расходы на безопасность
УрБК, Москва, 23.09.2026. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России опубликовала проект приказа об уточнении перечня неподконтрольных расходов электросетевых компаний. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В перечень предлагается включить расходы на безопасность объектов электросетевого хозяйства и персонала, а также на восстановление объектов после повреждений в результате актов незаконного вмешательства. В необходимую валовую выручку (НВВ — объем средств, необходимый регулируемой компании для покрытия всех расходов) планируется включить и фактически понесенные в 2022–2025 годах расходы, которые могут быть распределены на три долгосрочных периода регулирования.
В ФАС подчеркнули, что изменения не затронут тарифы на электроэнергию для населения — они, как и прежде, устанавливаются с учетом всех ограничений предельных индексов платы граждан.
«Включение соответствующих расходов в необходимую валовую выручку будет осуществляться на основании решений федеральных и региональных органов власти в тех регионах, где будет установлена соответствующая необходимость. Главы регионов могут оказать меры поддержки сетевым организациям, включая предоставление субсидий из средств регионального бюджета», — сообщила пресс-служба ведомства.