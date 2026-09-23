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Вчера11:33

Росфинмониторинг предложил новые критерии для блокировки банковских счетов

УрБК, Москва, 23.09.2026. Росфинмониторинг разработал законопроект, предусматривающий блокировку банковских счетов при частичном совпадении данных клиента с информацией о человеке, в отношении которого должны применяться меры по замораживанию средств. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Согласно законопроекту, при выявлении такого совпадения счет может быть заблокирован на пять рабочих дней. По данным издания, на 1 февраля более 800 человек, включенных в перечень Росфинмониторинга, имели несколько вариантов написания персональных данных.

Эксперты, опрошенные «Известиями», прогнозируют, что после введения новых правил число блокировок может вырасти на 20%. При этом управляющий партнер агентства «ВМТ консалт» Екатерина Косарева оценила долю ложных срабатываний AML-систем в 90–95%. По ее словам, такие системы ориентируются на формальные признаки.

По мнению экспертов, сложности могут возникнуть у людей с распространенными именами и фамилиями. Доля полных тезок составляет менее 1%, однако алгоритмы требуют дополнительной доработки. Кроме того, специалисты выступили за создание оперативного и понятного порядка снятия ограничений.

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