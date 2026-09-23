Средства физлиц в банках РФ в августе снизились до 68,5 трлн рублей

УрБК, Москва, 23.09.2026. Объем средств физических лиц в российских банках в августе снизился на 0,2%, или 0,1 трлн руб., до 68,5 трлн руб., после роста на 0,3% в июле. Об этом говорится в материалах Банка России.

В ЦБ связывают снижение с характерными для августа расходами населения на отпуск и подготовку к учебному году.

«Объем средств населения в августе немного уменьшился (-0,1 трлн руб., -0,2% после +0,3% в июле), что может быть связано с характерными для данного месяца тратами на отпуск и подготовку к учебному году,» — отмечается в материалах.

Чистая прибыль российских банков в августе практически не изменилась и составила 440 млрд руб., снизившись на 0,7% по сравнению с июлем, следует из обзора регулятора о динамике развития банковского сектора.