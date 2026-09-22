Свердловская прокуратура намерена сократить сроки расселения 24 домов

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2026. Прокуратура добивается сокращения сроков расселения 24 многоквартирных домов в Камышловском городском округе Свердловской области, дальнейшая эксплуатация которых представляет опасность для жителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Прокуратура совместно с департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области провела проверку конструкций домов и инженерной инфраструктуры. По результатам обследования была установлена опасность дальнейшей эксплуатации зданий.

«Прокуратура совместно с департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области провела обследование конструкций дома и инженерной инфраструктуры, по результатам которого сделан общий вывод о том, что дальнейшая эксплуатация жилых домов представляет опасность для жильцов и третьих лиц, что также подтверждается актами технического обследования домов, подготовленных специализированными организациями», — говорится в сообщении ведомства.

Изначально расселение домов планировалось провести только в период до 2030–2037 годов. Прокуратура обратилась в суд с требованием сократить установленные сроки. Камышловский районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства и обязал муниципалитет ускорить расселение домов.