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Вчера15:42

В Екатеринбурге продолжается согласование площадки под офис для генконсульства Индии

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2026. Постоянный офис генконсульства Индии в Екатеринбурге откроется в ближайшее время — согласование вышло на финальный этап. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции замминистра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олег Александрин.

«Министерство вовлечено в подбор и согласование помещения. Буквально вчера готовили информацию в МИД по двум зданиям. По одному из них получили отказ, а вот по второму идет согласование. Надеюсь, что мы на финальном этапе», — отметил О. Александрин.

Генконсул Индии Дэбабрата Чаттопадхьяй добавил, что пока не удалось подобрать постоянное помещение для представительства страны из-за определенных требований и процедур. Сейчас генконсульство работает в одном из отелей Екатеринбурга.

Генконсул Дэбабрата Чаттопадхьяй приступил к исполнению обязанностей 22 января 2026 года. Свердловские власти намерены расширять партнерство с Индией в сфере IT и фармакологии. В сентябре в Индии прошла первая выставка «Иннопром». Осенью из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в столицу Индии — Дели. 

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