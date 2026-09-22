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ИИ-ассистент «МегаФона» получил премию как лучший виртуальный помощник для сотрудников

Фото предоставлено пресс-службой компании «МегаФон»

УрБК, Москва, 22.09.2026. ИИ-ассистент «Ежедневный герой» оператора «МегаФон» получил главную награду в номинации «Лучший виртуальный помощник для сотрудников» международной премии Russian Employee Experience Awards 2026. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Ежедневный герой» — персональный цифровой помощник продавца розничной сети. В решении объединены роли руководителя, наставника и тренера. Он помогает планировать работу с фокусом на ежедневном выполнении целей, дает рекомендации по работе с клиентами и отвечает за развитие западающих навыков, учитывая результаты конкретного работника и особенности точки продажи.

В специальном голосовом ИИ-тренажере, встроенном в решение, сотрудники могут отработать разговор с покупателем и проверить свои навыки в более чем 100 сценариях, созданных на основе реальных ситуаций в салонах. Кроме того, «Ежедневный герой» помогает находить информацию о товарах, сравнивать модели, работать с возражениями и обращаться к корпоративной базе знаний.

Первую версию «Ежедневного героя» команда «МегаФона» разработала примерно за месяц. В декабре 2024 года пилот запустили для 50 сотрудников, а менее чем за год решение масштабировали на всю розничную сеть. Проект полностью реализован внутренней командой «МегаФона» без привлечения внешних ресурсов.

По данным компании, сотрудники с помощью «Ежедневного героя» достигают плановых показателей на 15% быстрее, а текучесть кадров снизилась на 8,5%. При этом 85% продавцов ежедневно общаются с помощником.

«Розница МегаФона насчитывает порядка 4 тыс. салонов, распределенных по всей стране. В каждом работают два-три человека, график сменный, большую часть времени сотрудник работает в салоне один. При этом каждый менеджер по продажам должен владеть знаниями по сервисным операциям и товарному ассортименту на точке, тарифам и действующим акциям. Это большой объем информации, который сложно запомнить и оперативно актуализировать. Наша задача — помочь сотруднику как можно скорее выйти на плановую эффективность. Виртуальный помощник стал для нас не только новым инструментом, но и настоящим прорывом в управлении опытом сотрудника: мы объединили передовые технологии искусственного интеллекта и больших данных, чтобы сделать опыт сотрудника более эффективным. Победа для нас особенно ценна, потому что жюри оценило доказанные результаты проекта», — отметил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФона» Роман Ермоленко.

Russian Employee Experience Awards — международная премия, посвященная цифровому опыту сотрудников. В 2026 году организаторы получили более 80 заявок в семи конкурсных треках, а проекты оценивали свыше 30 экспертов в области HR, HR Tech, цифровой трансформации и внутренних коммуникаций, включая представителей России, ОАЭ, Италии, Индии и Сингапура.

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