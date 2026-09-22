Банк России предоставит гражданам возможность снимать наличные со счета цифрового рубля

УрБК, Москва, 22.09.2026. Банк России планирует в будущем реализовать возможность снятия наличных в банкомате напрямую со счета цифрового рубля. Об этом заявила зампред ЦБ Зульфия Кахруманова в ходе открытого онлайн-урока.

«Можно ли будет обменивать цифровые рубли в банкомате на наличные? Ответ: Да. Это будет означать, что вы переводите цифровые рубли на безналичный счёт через мобильное приложение и снимаете наличные в банкомате. И это как раз ещё одна наша задача на будущее, чтобы сделать так, чтобы прямо сразу со счёта цифрового рубля в банкомате можно было снимать наличные», — заявила Зульфия Кахруманова.

В настоящее время для получения наличных цифровые рубли необходимо сначала перевести на банковский счет, после чего снять средства в банкомате.