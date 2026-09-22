ФАС проверит обоснованность цен производителей промышленного маргарина

УрБК, Москва, 22.09.2026. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит анализ цен на рынке промышленного маргарина для хлебопекарной промышленности на фоне информации об их изменении.

В пресс-службе ФАС сообщили, что ведомство изучает финансово-экономические показатели крупнейших производителей маргарина для хлебопекарной отрасли за 2025–2026 года. «Ценообразование на рынке промышленного маргарина находится на постоянном контроле службы», — говорится в сообщении ведомства.

Обратился в службу с просьбой проверить обоснованность роста цен на масложировую продукцию Национальный союз хлебопечения (НСХ). В августе отдельные виды маргарина для производителей подорожали на 15–20% к июлю, говорится в обращении организации от 15 сентября.