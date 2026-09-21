Хлебопеки попросили ФАС проверить рост цен на маргарин

УрБК, Москва, 21.09.2026. Национальный союз хлебопечения (НСХ) попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить обоснованность роста цен на масложировую продукцию: в августе отдельные виды маргарина для производителей подорожали на 15–20% к июлю, говорится в обращении организации от 15 сентября. В ФАС подтвердили получение обращения, пишет «Коммерсантъ».



В сентябре хлебопеки ожидают дальнейшего роста стоимости маргарина до 30% относительно июля, а заменителей молочного жира (ЗМЖ) – до 60%. Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов сообщил, что за последние месяцы маргарин в среднем подорожал на 30%.



Одной из причин роста цен называют сокращение поставок пальмового масла. По данным OleoScope, импорт пальмового масла в Россию в январе – июле снизился на 22,2%, до 491 тыс. тонн. Поставки пальмоядрового масла сократились на 25,7%, до 55 тыс. тонн.



На ситуацию также повлияли рост мировых цен на пальмовое масло, логистические расходы и ослабление рубля. В OleoScope отмечают, что повреждение терминала в порту Тамань после событий 30 июля привело к сокращению запасов сырья. Сейчас поставки переориентируются на Санкт-Петербург.



По данным Росстата, производство маргаринов, растительных спредов и ЗМЖ в январе – июле снизилось на 12%, до 676,8 тыс. тонн. Производство маргарина сократилось на 0,5%, до 260,1 тыс. тонн.



Рост стоимости маргарина увеличивает себестоимость хлебобулочной продукции. Хлеб из пшеничной муки в августе подорожал за год на 10,1%, до 124,6 руб. за кг, сдобные булки – на 10,7%, до 403,9 руб. Исполнительный директор НСХ Александр Дубровский отметил, что особенно чувствительна к стоимости маргарина слоеная выпечка. По его оценке, затраты на ее производство могут вырасти на 5–8%.



В Масложировом союзе оценивают долю маргарина в себестоимости мучных сладких изделий в 10–17%. В хлебе и батонах этот показатель составляет менее 2%.



Дальнейшая динамика цен будет зависеть от мирового рынка пальмового масла, логистики и курса рубля. В ГК «Эфко» считают, что снижение цен возможно после восстановления работы портов Азово-Черноморского бассейна.