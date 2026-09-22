Просрочка по ипотеке растет на крупнейших рынках жилья России

УрБК, Москва, 22.09.2026. Просроченная ипотечная задолженность растет на крупнейших региональных рынках жилья России, при этом в большинстве субъектов ее доля пока составляет от 0,6% до 1,5% общего объема ипотечной задолженности. Об этом сообщил начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков в своем телеграм-канале Reburg со ссылкой на данные Банка России.

Для анализа были отобраны регионы, где объем строящегося жилья составляет не менее 1,5 млн кв. м. По словам аналитика, рост просроченной задолженности на рынке ипотечного кредитования начался еще в 2024 году. При этом ранее участники рынка отмечали, что доля проблемных кредитов остается небольшой — менее 1%, сейчас она составляет чуть более 1%.

«Большинство крупнейших рынков расположены достаточно кучно, доля просроченной задолженности в рублях от 0,6% до 1,5% от всей задолженности. Но, как и в случае с показателями распроданности, выделяется Краснодарский край, где доля просрочки по ипотеке – 2,3%, а за последний год объем плохих кредитов вырос в 2 раза», — написал М. Хорьков.

По данным аналитика, просроченная ипотечная задолженность в Краснодарском крае составляет около 22,5 млрд руб., или 3 852 руб. на человека. В относительном выражении более высокая доля просрочки отмечается в Тыве, Северной Осетии и Калмыкии, однако это небольшие рынки жилья.

По темпам роста просроченной задолженности среди крупных регионов выделяется Крым — за год объем проблемных ипотечных кредитов там увеличился на 142%. В Тюменской области показатель вырос на 85%, в Башкортостане — на 83%.

М. Хорьков отметил, что показатели просроченной задолженности наряду с данными о строительной готовности и распроданности жилья позволяют оценивать дисбаланс спроса и предложения на региональных рынках, а также накопленные проблемы.