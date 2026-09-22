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В России сократилось потребление и объем производства цемента

УрБК, Москва, 22.09.2026. За год потребление цемента в России сократилось на 8%, до 38,2 млн т. Об этом пишет РИА «Недвижимость» со ссылкой на данные «Союзцемента». 

В августе объем потребления цемента составил 6,4 млн тонн, что на 0,3% меньше результата годичной давности. Относительно июля 2026 года снижение составило 3,1%.

Объем производства цемента в январе – августе составляет 36,9 млн т, что на 8% меньше прошлогоднего результата. В августе производство оценивается в 6,2 млн т, что на 2% меньше, чем годом ранее. К июлю текущего года производство сократилось на 3%.

Импорт цемента в Россию за восемь месяцев снизился на 20%, составив почти 2,1 млн т. Экспорт увеличился на 0,2%, до 840,4 тыс. т., сообщили в объединении.

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