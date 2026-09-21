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Вчера11:56

Кабмин предложил ужесточить правила добычи золота

УрБК, Москва, 21.09.2026. Кабмин внес в Госдуму законопроект, который должен пресечь незаконную добычу драгоценных металлов под видом геологического изучения недр. Документ предусматривает запрет на переработку извлеченных при геологоразведке драгметаллов до проведения государственной экспертизы запасов и утверждения технического проекта разработки, пишет «Парламентская газета». 

Законопроект был внесен в Госдуму 17 сентября. Как следует из пояснительных материалов, сейчас недобросовестные недропользователи могут получать лицензии на геологическое изучение недр, а затем вместо проведения полноценной разведки выборочно отрабатывать наиболее богатые участки месторождений.

При этом извлеченные полезные ископаемые не становятся их собственностью, что, по оценке авторов инициативы, позволяет получать незаконный доход, уклоняться от налогов и обязательных платежей, а также наносить ущерб месторождениям.

Законопроект предлагает запретить аффинаж (переработку) драгоценных металлов, извлеченных при геологическом изучении недр. Для лицензий на разведку и добычу, а также совмещенных лицензий переработка драгметаллов не будет разрешена до постановки их запасов на государственный баланс.

Кроме того, предлагается обязать недропользователей сохранять извлеченные при геологическом изучении драгметаллы и руды до проведения государственной экспертизы запасов и утверждения технического проекта разработки. Добыча полезных ископаемых будет разрешена только в отношении запасов, прошедших такую экспертизу.

По замыслу правительства, эти меры позволят Роснедрам при выявлении нарушений приостанавливать или досрочно прекращать действие лицензий. Также предлагается связать право пользования участком недр с предоставлением сведений в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК). При непредоставлении обязательной информации право пользования участком может быть ограничено.

В правительстве считают, что действующие административные штрафы не всегда позволяют пресечь нарушения: недобросовестные пользователи могут оплатить штраф и продолжить незаконную добычу. При этом приостановление работы всего участка недр в качестве наказания может быть несоразмерным нарушению.

По данным Минприроды, в 2025 году в России было добыто около 480–485 тонн золота. В 2026 году объем добычи может достичь 500 тонн.

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