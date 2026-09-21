В Свердловской области ремонтируют автодороги на пяти туристических маршрутах

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2026. Дорожные службы Свердловской области ремонтируют трассы, ведущие к популярным туристическим объектам региона. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает департамент информполитики региона.

Так, на Демидовском маршруте уже отремонтированы участок трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов с 284-го по 286-й км и мост через реку Шитовский Исток на 35-м км этой же трассы в городском округе Верхняя Пышма.

На маршруте «Северный Урал: путешествие через века и вершины» дорожники обновляют участки трасс Екатеринбург — Серов и Серов — Североуральск — Ивдель со 127-го по 136-й км, и два участка в районе Североуральска.

На Императорском маршруте продолжается ремонт дороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск. На одном из участков строят полосы обгона.

«В сердце уральской старины» ремонтируют дорогу Нижние Серги —Михайловск — Арти. Два участка трассы Ачит — Месягутово общей протяженностью почти 10 км готовят к вводу в эксплуатацию.

На маршруте «Открывая Урал: природа, история, легенды» работы идут на трассе Камышлов — Ирбит — Туринск.

Дорожники также обновляют дороги к достопримечательностям Нижней Салды и села Усть-Ницинское. На большинстве ремонтируемых участков уже уложены верхние слои дорожного покрытия. Работы идут по графику. Подрядчики готовят к вводу в эксплуатацию в том числе мосты и путепроводы.

Губернатор Денис Паслер ранее отмечал, что за восемь месяцев 2026 года туристический поток на Средний Урал превысил 1,5 млн человек. Только за лето в регионе остановились 910 тыс. туристов. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, напомнили в департаменте.