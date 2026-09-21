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Вчера09:49

ЦБ планирует учитывать долги по ЖКХ и алиментам при оценке заемщиков

УрБК, Москва, 21.09.2026. Банк России планирует учитывать задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи и алиментам при оценке долговой нагрузки заемщика, если по таким долгам открыто исполнительное производство. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов.
При выдаче кредита банки смогут учитывать такую задолженность наряду с другими обязательствами заемщика. Это позволит включать в оценку долговой нагрузки клиента не только его кредитные обязательства, но и задолженность, по которой ведется исполнительное производство.
Кроме того, ЦБ планирует учитывать при оценке долговой нагрузки платежи по договорам рассрочки. Операторы соответствующих сервисов передают данные о таких договорах в бюро кредитных историй с 1 апреля 2026 года.
Отдельно регулятор намерен проработать возможность учета рассрочки, предоставляемой застройщиками при покупке недвижимости.
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