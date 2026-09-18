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ЕВРАЗ НТМК представил в Казахстане мелющие шары ШАРМАКС

Фото предоставлено ЕВРАЗ

УрБК, Нижний Тагил, 18.09.2026. ЕВРАЗ, один из ведущих российских производителей мелющих тел, представил свою премиальную линейку высокопрочной продукции ШАРМАКС на 31-й Центрально-Азиатской международной выставке Mining and Metals Central Asia в Алма-Ате. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Мероприятие, прошедшее с 16 по 18 сентября, привлекло внимание представителей ведущих горнодобывающих предприятий Казахстана и других стран СНГ. Специалисты ЕВРАЗа презентовали гостям полный производственный цикл ШАРМАКСа, уделив особое внимание системе контроля качества и техническому сопровождению опытно-промышленных испытаний. Центральная Азия рассматривается компанией как один из наиболее динамично развивающихся регионов для внедрения передовых технологий обогащения руды.

Продукция производится на Нижнетагильском металлургическом комбинате (НТМК) из высокоуглеродистой легированной стали. Точный подбор химического состава и специализированный режим термообработки обеспечивают высокую твердость по всему сечению изделия и его ударостойкость. По своим эксплуатационным характеристикам ШАРМАКС превосходит требования пятой группы твердости по ГОСТу, что гарантирует стабильную работу оборудования на протяжении всего срока службы.

Директор ЕВРАЗ ТК по продажам промышленного сортамента Дмитрий Барашков отметил высокий интерес со стороны участников выставки. Промышленные испытания, ранее проведенные на крупнейших горно-обогатительных комбинатах РФ, уже подтвердили экономическую эффективность продукта: применение ШАРМАКСа позволяет сократить расход мелющих тел на 27%, снизить энергопотребление на тонну материала на 8% и повысить производительность по готовому классу на 6,35%.

«Использование шара данного типа минимизирует технологические риски и снижает негативное влияние на обогатительные и гидрометаллургические процессы. В комплексе эти факторы существенно облегчают работу всего горно-обогатительного комбината», — подчеркнул представитель компании.

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