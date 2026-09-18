Банк «Нейва» исключен из системы страхования вкладов

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2026. Ликвидированный екатеринбургский банк «Нейва» исключен из реестра банков — участников системы страхования вкладов (ССВ) в связи с внесением записи о ликвидации кредитной организации в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Об этом сообщила пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.

Банк «Нейва» зарегистрирован в Екатеринбурге. После исключения банка в реестре участников ССВ остаются 551 кредитная организация. Из них 277 — действующие банки с лицензией на привлечение денежных средств физических лиц во вклады, а также на открытие и ведение банковских счетов физических лиц.

Еще три действующие кредитные организации утратили право привлекать средства физлиц во вклады и открывать и вести их банковские счета. В отношении 271 кредитной организации проводятся ликвидационные процедуры.

Банк «Нейва» зарегистрирован в Екатеринбурге 26 декабря 1990 года. На момент прекращения деятельности банк располагался на улице Чапаева, 3а.

Банк России отозвал у «Нейвы» лицензию 16 апреля 2021 года. Регулятор объяснил решение неоднократными нарушениями банковского законодательства и требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, по данным ЦБ, банк в значительных объемах проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам.

После отзыва лицензии в банке была назначена временная администрация. Арбитражный суд Свердловской области 17 июня 2021 года принял решение о принудительной ликвидации кредитной организации, ликвидатором было назначено Агентство по страхованию вкладов. При этом проведенное временной администрацией обследование не выявило признаков несостоятельности банка. Выплаты страхового возмещения вкладчикам начались в 2021 году.