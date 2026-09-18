ГлавнаяНовости
Сегодня12:49

Банк «Нейва» исключен из системы страхования вкладов

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2026. Ликвидированный екатеринбургский банк «Нейва» исключен из реестра банков — участников системы страхования вкладов (ССВ) в связи с внесением записи о ликвидации кредитной организации в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Об этом сообщила пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.

Банк «Нейва» зарегистрирован в Екатеринбурге. После исключения банка в реестре участников ССВ остаются 551 кредитная организация. Из них 277 — действующие банки с лицензией на привлечение денежных средств физических лиц во вклады, а также на открытие и ведение банковских счетов физических лиц.

Еще три действующие кредитные организации утратили право привлекать средства физлиц во вклады и открывать и вести их банковские счета. В отношении 271 кредитной организации проводятся ликвидационные процедуры.

Банк «Нейва» зарегистрирован в Екатеринбурге 26 декабря 1990 года. На момент прекращения деятельности банк располагался на улице Чапаева, 3а.

Банк России отозвал у «Нейвы» лицензию 16 апреля 2021 года. Регулятор объяснил решение неоднократными нарушениями банковского законодательства и требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, по данным ЦБ, банк в значительных объемах проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам.

После отзыва лицензии в банке была назначена временная администрация. Арбитражный суд Свердловской области 17 июня 2021 года принял решение о принудительной ликвидации кредитной организации, ликвидатором было назначено Агентство по страхованию вкладов. При этом проведенное временной администрацией обследование не выявило признаков несостоятельности банка. Выплаты страхового возмещения вкладчикам начались в 2021 году.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
15 сентября 202311:53

ТОП 3 компаний по списанию долгов в этом году

Формулировка «списание долгов» широко используется юридическими компаниями, однако с правовой точки зрения речь идет прежде всего о банкротстве гражданина и последующем освобождении от обязательств в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Само обращение к юристам не прекращает задолженность. Итог судебной процедуры определяет арбитражный суд, а для внесудебного банкротства через МФЦ действуют отдельные условия. По данным Федресурса, в первом полугодии суды ввели 277,5 тыс. процедур банкротства граждан и индивидуальных предпринимателей, что
14 мая 202411:53

АСВ исключило Тагилбанк из системы страхования вкладов

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) исключило АО «Тагилбанк» из реестра банков — участников системы страхования вкладов в связи с его ликвидацией. Об этом сообщила пресс-служба АСВ. «Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщает об исключении из реестра банков — участников системы страхования вкладов (ССВ) Акционерного общества «Тагилбанк» (АО «Тагилбанк») (Нижний Тагил, номер 336 по реестру банков, номер 1635 по КГРКО) в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации», — говорится в
14 мая 202411:53

АСВ исключило Тагилбанк из системы страхования вкладов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) исключило АО «Тагилбанк» из реестра банков — участников системы страхования вкладов в связи с его ликвидацией. Об этом сообщила пресс-служба АСВ. «Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщает об исключении из реестра банков — участников системы страхования вкладов (ССВ) Акционерного общества «Тагилбанк» (АО «Тагилбанк») (Нижний Тагил, номер 336 по реестру банков, номер 1635 по КГРКО) в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации», — говорится в сообщении АСВ. Ранее УрБК писал о том,
24 мая 202311:53

Госдума упростила удаление малых и средних предприятий из ЕГРЮЛ

УрБК, Москва, 24.05.2023. Госдума на пленарном заседании одобрила закон, который упрощает порядок удаления малых и средних предприятий (МСП) из Единого государственного реестра юрлиц (ЕГРЮЛ). Об этом сообщает «Прайм». Нововведение позволит юрлицам выйти из ЕГРЮЛ при единогласном решении его учредителей (участников) о прекращении работы организации. В этом случае МСП смогут направить в Федеральную налоговую службу (ФНС) заявление об исключении из реестра. В документе должно быть подтверждено, что выполнены все расчеты с кредиторами, сотрудники получили все выплаты, а предприятие не позднее чем