УрБК, Екатеринбург, 18.09.2026. В микрорайоне Екатеринбурга Новокольцовский открылся первый детский сад № 173 общей площадью 4,5 тыс. кв. м. Детское учреждение рассчитано на 250 человек.

В департаменте информполитики администрации города сообщили, что детский сад расположен на ул. Паригория Суетина, 5. Помещения спроектированы с применением современных дизайнерских и технических решений. Групповые оснащены интерактивным оборудованием, способствующим реализации игровых методик обучения. Спальные зоны оформлены с учетом психологического комфорта.

Музыкальный зал укомплектован профессиональной акустической и световой аппаратурой, а также мультимедийными системами, что позволяет проводить культурно-массовые мероприятия на высоком техническом уровне. Физкультурный блок включает интерактивные комплексы и скалодром, обеспечивающие вариативность физической активности в течение всего года.

Образовательный процесс поддерживается специализированными кабинетами, включая классы робототехники и логопедические пункты. Внедрены интерактивные комплексы для изучения правил дорожного движения, оснащенные современными цифровыми инструментами, что способствует формированию у детей навыков работы в высокотехнологичной среде.

Прилегающая территория площадью более 8,5 тыс.кв. м организована по принципу функционального зонирования. Прогулочные площадки оборудованы малыми архитектурными формами, соответствующими возрастным особенностям детей. Спортивный сектор включает две площадки, оснащенные современными игровыми комплексами, футбольным полем, веревочным парком и специализированным оборудованием для командных видов спорта, рассказали в департаменте.