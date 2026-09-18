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Свердловская область лидирует в рейтинге регионов по объему ввода многоквартирного жилья

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2026. Свердловская область лидирует в рейтинге регионов по объему ввода многоквартирного жилья застройщиками за январь – август.

За восемь месяцев 2026 года в регионе введено 1,4 млн кв.м многоквартирных домов. Это на 85,1% больше год к году, сообщает Единый реестр застройщиков (ЕРЗ) со ссылкой на Росстат.

В топ-5 регионов по объему ввода МКД застройщиками за январь – август 2026 года наравне со Свердловской областью вошли Москва — 3,5 млн кв.м, Московская область — 1,3 млн кв. м, Краснодарский край — 1,1 млн кв. м и Республика Татарстан — 1 млн кв м.

Санкт-Петербург оказался в аутсайде. Показатель объема ввода жилья в городе упал на 44,9% к январю – августу 2025 года.

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