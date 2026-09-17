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В Первоуральске ПНТЗ получил заключение Главгосэкспертизы на строительство полигона промышленных отходов

Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ

УрБК, Первоуральск, 17.09.2026. В Первоуральске Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, филиал Трубной Металлургической Компании) получил положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проект строительства полигона промышленных отходов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В ходе аудита эксперты подтвердили полное соответствие проектной документации техническим регламентам, а также санитарно-эпидемиологическим и экологическим нормам. Разработчиком проекта и инженерных изысканий выступил Самарский государственный технический университет (СамГТУ). Документ уже внесен в Единый государственный реестр заключений (ЕГРЗ).

Следующим этапом реализации проекта станет получение разрешения на строительство. «Строительство полигона ПНТЗ — важный этап реализации комплексной инвестиционной и экологической программы ТМК. Получение положительного заключения подтверждает правильность предложенных технических решений, которые были разработаны для максимального контроля за отходами и снижения нагрузки на окружающую среду», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

Ранее соответствие проекта природоохранным требованиям уже подтвердила государственная экологическая экспертиза Росприроднадзора. На новом объекте будут применяться современные технологии: отходы герметично изолируются с помощью геомембран, а после заполнения участков территория подлежит обязательной рекультивации.

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