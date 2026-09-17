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Свердловский Росреестр напомнил об условиях участия СНТ в программе социальной догазификации

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2026. Управление Росреестра по Свердловской области напомнило о порядке подачи заявок на социальную догазификацию садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Для участия в программе СНТ должно находиться в границах населенного пункта, который уже газифицирован либо включен в программу газификации с планом строительства газовых сетей до границ товарищества в текущем году. Кроме того, права на жилой дом должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). При этом объект должен иметь назначение «жилой», а не «садовый». Услуга предоставляется бесплатно до границ садовых земельных участков, на которых расположены жилые дома.

Для подачи заявки необходимо провести общее собрание членов СНТ. На нем должны быть рассмотрены вопросы о проведении работ по догазификации жилых домов, безвозмездном предоставлении земель общего назначения для строительства газораспределительной сети и подключении к сетям, принадлежащим товариществу. Также собрание должно определить представителя для подачи заявок от имени собственников жилых домов и предоставить согласие на установление охранных зон созданных газораспределительных сетей.

К заявке прилагаются ситуационный план, документы, подтверждающие полномочия представителя, выписки из ЕГРН о праве собственности на жилой дом и земельный участок, а также протокол общего собрания членов СНТ. Подать заявку можно в газораспределительную организацию, информацию о которой размещают на сайте «Газпрома», либо через портал Единого оператора газификации РФ.

«Программа социальной газификации — социально значимый проект, который действует с 2021 года по поручению президента РФ и правительства России. Благодаря ей россияне получили возможность бесплатно провести газ до границ своих участков в сельских населенных пунктах. В апреле 2024 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы на садоводческие товарищества, расположенные в границах газифицированных населенных пунктов», — сказала заместитель руководителя Управления Росреестра по региону Татьяна Янтюшева.

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