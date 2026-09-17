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В Свердловской области средний размер потребкредита снизился почти на 11% в августе

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2026. Средний размер потребительского кредита в Свердловской области в августе 2026 года составил 167,5 тыс. руб., сократившись на 10,3% по сравнению с августом прошлого года (186,8 тыс. руб.).

Согласно подсчетам Национального бюро кредитных историй (НБКИ), регион занял 11 место среди субъектов РФ по объему выдачи потребкредитов. В Челябинской области средний чек достиг 157,7 тыс. руб., что на 14,8% ниже показателя годичной давности (185,2 тыс. руб.). Регион занял в рейтинге 18-е место.

Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) заняла четвертое место в топ-5 регионов с наибольшим средним размером потребкредита. Показатель составил 211,7 тыс. руб., сократившись за год на 9,2% (в августе 2025 года — 233,1 тыс. руб.). В топ-5 регионов по среднему размеру выданных потребительских кредитов в августе 2026 года также вошли Москва — 312,1 тыс. руб. (-19,6%), Санкт-Петербург — 281,4 тыс. руб. (-14,8%), Московская область — 248,4 тыс. руб. (-15,5%), Республика Татарстан — 206,1 тыс. руб. (-6,8%).

В целом по России средний размер потребительского кредита в августе составил 180,3 тыс. руб., что на 13,1% ниже показателя августа 2025 года (207,5 тыс. руб.). По сравнению с июлем 2026 года (185,7 тыс. руб.) средний чек сократился на 2,9%.

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