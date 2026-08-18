В Свердловской и Челябинской области снизился средний размер потребкредита в июле

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2026. Средний размер потребительского кредита наличными в Свердловской области в июле 2026 года составил 173,0 тыс. руб., сократившись на 1,0% по сравнению с июнем 2026 года (174,7 тыс. руб.). Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким результатом регион занял 13-е место среди субъектов РФ по объему выдачи потребкредитов. В Челябинской области средний чек достиг 162,9 тыс. руб., что на 1,5% ниже показателя предыдущего месяца (165,3 тыс. руб.). Регион занял 19-е место в рейтинге, а Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) заняла 4-е место в топ-5 регионов с наибольшим средним размером потребкредита. Показатель в Тюмени составил 223,8 тыс. руб., увеличившись за месяц на 2,5% (в июне 2026 года — 218,4 тыс. руб.).

В топ-5 регионов по среднему размеру выданных потребительских кредитов в июле 2026 года также вошли Москва — 326,6 тыс. руб. (+6,5%), Санкт-Петербург — 281,6 тыс. руб. (+5,7%), Московская область — 253,5 тыс. руб. (+2,7%), Республика Татарстан — 213,0 тыс. руб. (-1,8%).

В целом по России средний размер потребительского кредита в июле составил 186,4 тыс. руб., что на 2,3% выше показателя июня 2026 года (182,3 тыс. руб.). По сравнению с июлем 2025 года (194,8 тыс. руб.) средний чек сократился на 4,3%, сообщили в бюро.