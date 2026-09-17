Два двора под управлением «Фонда Радомир» стали призерами конкурса к 83-летию Кировского района Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2026. Два двора, находящихся под управлением ООО «Фонд Радомир», заняли призовые места по итогам районных конкурсов, посвященных 83-летию со дня образования Кировского района Екатеринбурга.

Двор по адресу ул. Малышева, 111 занял второе место в конкурсе «Лучший цветник на дворовой территории многоквартирного дома» среди управляющих организаций. Двор по адресу ул. Мамина-Сибиряка, 64 получил третье место в конкурсе «Лучшая придомовая территория многоквартирного дома». Дипломы подписаны главой администрации Кировского района А.А. Корюковым.

Как отметили в управляющей организации, конкурсы направлены на улучшение благоустройства и эстетической привлекательности придомовых территорий, развитие инициативы жителей и создание более комфортных условий проживания.

В «Фонде Радомир» поблагодарили жителей, старших по домам, членов советов многоквартирных домов, активных участников и сотрудников компании за труд и неравнодушие. «Это общая награда всех, кто делает наши территории уютнее. Продолжим вместе благоустраивать район», — подчеркнули в организации.