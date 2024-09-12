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УК «Фонд Радомир» победила в конкурсе «Лучшая придомовая территория многоквартирного дома»

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2024. В администрации Кировского района Екатеринбурга подвели итоги летних конкурсов «Лучшая придомовая территория многоквартирного дома» и «Лучший цветник». Первое место в номинации «Лучшая придомовая территория многоквартирного дома» заняла управляющая компания «Фонд Радомир».

«Победителем конкурса, который был приурочен к 81-годовщине Кировского района, стала придомовая территория, расположенная по улице Первомайская, 76. Помимо Кировского района в конкурсе также участвовали управляющие жилищные организации и жители микрорайонов Изоплит, Калиновский, Шарташ», — рассказали в компании.

Напомним, дом № 70, расположенный на улице Мамина-Сибиряка, находящийся в ведомстве УК «Фонд Радомир», вошел в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2018-2027 годы». Двор этого дома будет благоустроен в 2025 году.
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