УК «Фонд Радомир» победила в конкурсе «Лучшая придомовая территория многоквартирного дома»

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. Квартал «Первый Академ» для восьмого района Екатеринбурга борется за победу во ...19.07.2024 УК «Фонд Радомир» приняла участие в программе благоустройства дворов в 2025 году
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2024. Дом № 70, расположенный на улице Мамина-Сибиряка, вошел в муниципальную программу ...23.05.2024 Улица Вайнера победила во всероссийском конкурсе «Торговля России — 2024»
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Первое место в номинации «Лучшая торговая улица» всероссийского конкурса «Торговля ...23.10.2015 В Кировском районе Екатеринбурга пройдут выездные приемы для граждан
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2015. В Екатеринбурге администрация Кировского района организует выездные приемы для горожан. ...24.06.2013 ООО «УЖК Радомир-Инвест» оштрафовано за невыполнение требований прокурора
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2013. Мировой судья судебного участка Кировского района г. Екатеринбурга рассмотрел и ...