УК «Фонд Радомир» победила в конкурсе «Лучшая придомовая территория многоквартирного дома»

Квартал «Первый Академ» для восьмого района Екатеринбурга борется за победу в номинации «Лучшая BIM-модель здания» премии 100+ AWARDS 2024

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. Квартал «Первый Академ» для восьмого района Екатеринбурга борется за победу во ...