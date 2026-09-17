Объем бронирования в отелях Свердловской области упал на 9%

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2026. Объем бронирования в отелях Свердловской области на текущую осень сократился на 9% в сравнении с прошлым годом. В целом на столько же упал спрос на размещение в гостиницах по всей стране, говорится в исследовании Российского союза туриндустрии (РСТ).

Примечательно, что Свердловская область осталась в топ-10 самых популярных для бронирования отелей регионов. Сюда же вошли Московская область (падение на 2%), Татарстан (падение на 8%), Нижегородская (падение на 9%), Новосибирская (рост на 16%) области, а также Ставропольский край (падение на 5%) и Приморский край (падение на 17%). Почти половина всего объема бронирований традиционно приходится на Москву (22,4%), Санкт-Петербург (14%) и Краснодарский край (11,6%). Объемы бронирований отелей Москвы и Петербурга снизились незначительно — на 1% и 2% соответственно, Краснодарский край потерял 24%.

«В топ-10 лишь два региона показывают положительную динамику. Это отражение общей ситуации по стране, так как подавляющее большинство направлений бронируется сейчас ниже или, в лучшем случае, почти на уровне прошлого года, а растут в основном сибирские и дальневосточные», — отметил РСТ.

Так, Алтайский край прибавил 18% по сравнению с тем же периодом год назад, Амурская область — 16%, Забайкальский и Камчатский края выросли на 24% и 20% соответственно, Магаданская область — на 12%, Новосибирская — на 16%.

Наибольшее падение показывают Крым (минус 64%) и Калмыкия (минус 42%). А самый большой рост — у Тверской области (в среднем плюс 37%). Цены этой осенью уменьшились примерно на 1% — до 9170 руб. за двухместный номер. Отели 4–5бронируются лучше (-4%), чем 2–3, падение по которым составляет не менее 14%, отмечают в РСТ.

Чаще всего бронирования совершают жители Москвы и Московской области — на них приходится более 42% от общего объема. Затем идет Петербург с долей в 7,3%, Новосибирская область (3,6%), Свердловская область (3,1%), Хабаровский край (2,8%), Краснодарский край (2,7%), Ростовская (2,6%) и Нижегородская области (2,2%), сообщил РСТ.