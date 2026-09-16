Николай Попов: Бензин появился — вопросы остались

Предприниматель Николай Попов стал известен после публикации видео из очереди на заправке в Екатеринбурге. В ролике он предложил депутатам Законодательного собрания Свердловской области временно снизить транспортный налог для жителей и бизнеса региона. По его мнению, это может стать одной из мер поддержки на фоне проблем с доступностью топлива и роста издержек.

Сейчас ситуация с бензином в Екатеринбурге стабилизировалась по сравнению с периодом, когда было снято видео. УрБК поговорил с Н. Поповым о том, почему он считает снижение транспортного налога актуальным, как предприниматели сталкиваются с налоговыми проверками и блокировкой счетов, и какие меры поддержки бизнеса, по его мнению, можно реализовать на региональном уровне.

— Вы высказывались о ситуации с бензином. Ситуация немного улучшилась, теперь общественные требования удовлетворены?

— Ну что вы, понятно, что вопрос далеко не только в бензине. Я лишь предлагал депутатам нашего заксобрания снизить транспортный налог — как меру поддержки граждан и бизнеса. Это то, что реально в их полномочиях.

— У вас собственный бизнес. С какими проблемами в сфере налогообложения сталкиваетесь?

— Я больше пятнадцати лет занимаюсь строительным и производственным бизнесом. И как бизнесмен, могу вам рассказать, как устроено наше налогообложение не в выкладках чиновников, а в реальности. Для налоговиков в последние лет десять любой предприниматель — как будто по умолчанию нарушитель. Презумпция невиновности превратилась в аксиому виновности.

— Приходится доказывать невиновность?

— Если бы. Тут иначе: у тебя даже десять справок есть, что ты не верблюд, а все равно считается, что ничего не доказал. Простой пример: у нас любят вменять «агрессивную налоговую оптимизацию»: это когда ты делаешь все в рамках закона, но законы написаны не для тебя. Допустим, предприниматель открывает юридическое лицо на «упрощенке» (упрощенной системе налогообложения, УСН — прим. ред.) для строительства. По прямым контрактам без генподрядчика ты можешь использовать УСН в силу закона об ипотеке, то есть строить без НДС. Но тебя вызывают в налоговую, и прямым текстом говорят: данная льгота была придумана не для вас, вы должны перейти на общую систему налогообложения (то есть платить кратно больше). Но подождите, скажешь ты, по закону я прав, это мера поддержке реального сектора экономики. А, ты не согласен? Ну тогда получай выездную проверку. Я на практике много узнал о том, как могут просто закрывать глаза на реальные документы и обстоятельства ради увеличения налоговой базы.

— Бюджет во многом зависит от налогов предпринимателей. Получается, вы выступаете не столько против налоговой нагрузки, сколько за единые правила их применения?

— А я и не спорю. Я лишь выступаю за то, чтобы правила игры, установленной государством, соблюдались. Отношение ко всем предпринимателям должно быть равным. Это во-первых, а во-вторых нужно понимать, что итоговую тяжесть налогового бремени несет финальный покупатель. Простой гражданин. Каждый из нас с вами. Поэтому так важно в непростой экономической ситуации чуть облегчить налоговое бремя. Говоря про транспортный налог, я лишь привел один из возможных примеров такого послабления, которое могло бы благотворно сказаться и на уровне потребительских цен. Я уже не говорю о той угрозе, которая погубила уже море мелких бизнесов, в том числе ИПшников — 115-ФЗ.

— Это закон, позволяющий блокировать счета?

— Да, видите, как он стал известен всем. Куча историй о том, как какой-нибудь перевозчик, даже дальнобойщик, который сам на себя работает, должен прямо сейчас оплатить товар, или мелкий оптовик, который рассчитывается с целым рядом своих контрагентов. А банк внезапно блокирует его счет за «подозрительные операции». И весь его маленький бизнес просто встает. Банки блокируют счета на основе собственных внутренних правил и алгоритмов, формулировки закона размыты и не образуют закрытого перечня. В результате под блокировку попадают не только реальные нарушители, но и добросовестный бизнес.

— Вы предлагаете это отменить?

— Нет, не отменить. А прописать четкие правила блокировки. А по остальным налогам — нужно просто соблюдение тех норм, которые уже прописаны в Налоговом кодексе. Разумные меры поддержки бизнеса у нас уже прописаны в законе, нужно только его соблюдать. Ну, может, я бы добавил еще налоговую рассрочку без процентов. Потому что в ситуациях, когда предприниматель вдруг узнает (ключевое слово именно «вдруг»), что он должен налогов больше, чем приносит его бизнес за год, альтернатива простая — либо дать ему эту налоговую рассрочку, либо он банкротится со всеми вытекающими: его работники теряют места, а бюджет теряет еще одного налогоплательщика.

— Много ли шансов у предпринимателя добиться перерасчета?

— Да, конечно, во всех случаях, что банк, что налоговая, не имея реальных аргументов, просто пользуются своими полномочиями, используя привилегии своего положения. Но на общем фоне снижения экономической активности такой подход. Скажу на своем примере: оказавшись в такой ситуации, я изучил законы, подключил аудитора, выяснил, что согласно закону, я даже сильно переплатил налоги. Теперь приходится судиться.

— Как эта ситуация повлияла на ведение вашего бизнеса, это ведь непросто?

— Очень непросто: у меня за пять лет работы — три выездных проверки. Мой строительный бизнес пытаются банкротить. Но работаем. Каждый делает свое дело. Я не лезу с советом к федеральному руководству. Я предлагаю решать то, что реально зависит от нас. Вот как тот же транспортный налог. Он региональный. Для Свердловской области его устанавливают здесь, депутаты нашего заксобрания. Ну, давайте снизим это налог, мы и так все за бензин уже платим немало. Пусть депутаты включатся, это в их силах.

— То есть вы считаете, что региональные власти могут решать часть этих вопросов самостоятельно?

— Скажу по-другому — это в их полномочиях. А силы найдутся у того, кто готов работать, и видел что-то еще кроме своего депутатского кабинета.