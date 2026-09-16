В Валериановске при поддержке ЕВРАЗа открылась модельная библиотека

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2026. В поселке Валериановске Качканарского муниципального округа (Свердловская область) торжественно открылась обновленная библиотека, которой присвоен статус модельной. Модернизация учреждения проведена в рамках национального проекта «Семья» при содействии металлургической компании ЕВРАЗ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Инвестиции компании в проект составили более 2,3 млн руб. за счет налоговых отчислений. Это позволило привлечь 8 млн руб. федерального софинансирования для комплексного ремонта объекта под ключ. В здании полностью заменили системы водоснабжения и отопления, отремонтировали кровлю, входную группу и напольные покрытия, а также установили пандус для маломобильных посетителей. Библиотека получила современную мебель, техническое оборудование, а ее книжный фонд пополнился примерно на 1 тыс. новых изданий. Пространство разделено на функциональные тематические зоны, а у входа оборудован «Литературный дворик», ранее созданный на грантовые средства компании. Обновленное учреждение будет обслуживать более 9 тыс. жителей Валериановска и Качканара.

Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов отметил, что участие бизнеса в реализации национальных проектов помогает запускать масштабные преобразования в социальной сфере и повышать качество жизни в городах присутствия. Глава Качканарского муниципального округа Андрей Ярославцев добавил, что современные библиотеки превращаются в многофункциональные центры, где жители могут не только читать, но и проводить мероприятия, а также получать доступ к цифровым технологиям.