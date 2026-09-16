Объем экологических программ в Свердловской области вырос более чем на 30%

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2026. Объем экологических программ в Свердловской области за прошлый год увеличился более чем на 30%. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в интервью ТАСС на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

«Вопрос экологии важен для всех регионов, а для промышленных всегда особенно. Мы достаточно активно реализуем эти все программы, связанные и с утилизацией, соответственно, отходов, и с рекультивацией слава, и с программами для каждого предприятия по уменьшению объемов выбросов. За прошлый год у нас более чем на 30% объем экологических программ в регионе увеличился», — сказал Д. Паслер.

Губернатор отметил, что регион готов рассматривать предложения молодых людей в сфере экологии, если они предлагают новые решения.

«Если будут какие-то ноу-хау, а молодежь именно про это. Про новые современные прорывные предложения, которые точно, соответственно, внесут свой вклад», — сказал Д. Паслер.