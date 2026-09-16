Правительство Свердловской области проходит обучение по применению ИИ

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2026. Правительство Свердловской области проходит обучение по применению искусственного интеллекта. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в интервью ТАСС на полях Международного фестиваля молодежи.

«Мы сейчас занялись системно, проходим соответствующее обучение всеми участниками-членами правительства. Для того чтобы, во-первых, понять, что это такое. Во-вторых, как она развивается, эта программа, экосистема. Какие она опции дает. Как с учетом внедрения искусственного интеллекта меняться может вообще работа любого министерства», — сказал Д. Паслер.

По его словам, искусственный интеллект уже используется регионами в различных сферах. В Свердловской области власти намерены изучить возможности технологии и понять, как ее внедрение может изменить работу органов власти.

«Все регионы пользуются и применяют так или иначе искусственный интеллект в различных проявлениях», — отметил губернатор.

Д. Паслер также связал развитие ИИ с изменениями на рынке труда. Он отметил, что цифровизация и автоматизация требуют соответствующего внимания к системе образования.

«Будет ли искусственный интеллект заменять ряд профессий? Конечно, будет. Но если говорить о том, заменит ли он рабочих на 100% и рабочих специалистов, — по мне — так нет», — сказал он.

По мнению губернатора, система подготовки специалистов должна учитывать изменения в технологиях и требования к профессиям.